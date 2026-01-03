Gigantesco blackout a Berlino città nel caos | in migliaia senza elettricità e riscaldamento Ipotesi sabotaggio

Un blackout di vaste proporzioni ha colpito Berlino, causando interruzioni di elettricità e riscaldamento per migliaia di cittadini. L'incidente, avvenuto all'alba del 3 gennaio 2026, ha generato disagi e preoccupazioni, con alcune ipotesi che considerano un possibile atto di sabotaggio. La città si trova ora a gestire le conseguenze di un evento che ha compromesso la quotidianità di molti residenti.

Berlino, 3 gennaio 2026 – Un incendio divampato all'alba ha fatto piombare Berlino nel caos, lasciando al buio e senza riscaldamento decine di migliaia di persone. L'allarme è scattato questa mattina, 3 gennaio, alle 6, quando un rogo su un ponte sopra il canale artificiale Teltowkanal, nei pressi della centrale elettrica di Lichterfelde, ha investito i cavi dell'alta tensione. Secondo l'Agenzia per la rete elettrica della capitale, l'interruzione coinvolge attualmente 45mila appartamenti e oltre duemila attività commerciali.

