Blackout a San Francisco oltre centomila persone senza elettricità
Un improvviso blackout ha lasciato al buio una vasta area di San Francisco, causando disagi diffusi e mettendo in difficoltà migliaia di residenti. L’interruzione dell’energia elettrica si è verificata nella giornata di ieri e ha coinvolto una porzione significativa della città, incidendo sulla vita quotidiana, sui trasporti e sulle attività culturali. Fin dalle prime ore, la mancanza di luce ha creato problemi alla circolazione e alla sicurezza, costringendo molte persone a riorganizzare le proprie attività e a rimanere in casa. Secondo i dati comunicati dalle autorità locali, almeno 130mila persone si sono ritrovate improvvisamente senza elettricità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Blackout a San Francisco, perché 130mila persone sono rimaste senza elettricità: al buio un terzo della città
Leggi anche: Maxi blackout a San Francisco: 130mila residenti senza corrente elettrica. Le strade immerse nel buio – Video
Blackout a San Francisco, oltre 130mila persone senza energia elettrica; Ripristinata l'elettricità per circa 95.000 clienti dopo un importante blackout a San Francisco; Blackout a San Francisco, 130 mila residenti senza energia elettrica; Stati Uniti: Blackout a San Francisco, 130mila residenti senza energia elettrica |.
Blackout a San Francisco e oltre 130mila persone al buio, "restate a casa" e disagi in città - Blackout a San Francisco, disagi in tutta la città con oltre 130mila persone al buio. virgilio.it
Blackout a San Francisco, perché 130mila persone sono rimaste senza elettricità: al buio un terzo della città - Blackout a San Francisco, un terzo della città al buio e più di 100mila utenti senza elettricità. fanpage.it
Usa, blackout a San Francisco: in 130mila senza elettricità - Centotrentamila clienti della Pacific Gas & Electric Company, l’azienda che gestisce la distribuzione di elettricità a San Francisco, sono rimasti al buio nella serata di ieri a causa di ... tg24.sky.it
Blackout a San Francisco, 130 mila residenti senza energia elettrica. Il Comune invita i cittadini a rimanere in casa: 'Semafori fuori uso e trasporti a rischio' #ANSA - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.