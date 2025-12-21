Blackout a San Francisco oltre centomila persone senza elettricità

Un improvviso blackout ha lasciato al buio una vasta area di San Francisco, causando disagi diffusi e mettendo in difficoltà migliaia di residenti. L’interruzione dell’energia elettrica si è verificata nella giornata di ieri e ha coinvolto una porzione significativa della città, incidendo sulla vita quotidiana, sui trasporti e sulle attività culturali. Fin dalle prime ore, la mancanza di luce ha creato problemi alla circolazione e alla sicurezza, costringendo molte persone a riorganizzare le proprie attività e a rimanere in casa. Secondo i dati comunicati dalle autorità locali, almeno 130mila persone si sono ritrovate improvvisamente senza elettricità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

