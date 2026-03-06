Bimbo col cuore bruciato nonna di Domenico accusa i medici di omicidio colposo e attacca | Devono pagare

La nonna di Domenico, il bambino deceduto dopo un trapianto, ha dichiarato ai giornalisti che i medici devono assumersi la responsabilità e pagare per quanto accaduto. Ha accusato i medici di aver causato la morte del bambino e ha chiesto giustizia, sottolineando che non si tratta solo di un errore, ma di un fatto grave che non può essere ignorato.

La nonna di Domenico, il bambino morto dopo il trapianto con un cuore “bruciato“, chiede che “chi ha sbagliato paghi” e ha detto ai giornalisti che tutta la famiglia ha “il cuore spezzato” per la perdita del piccolo di due anni. Poi ha ricordato il nipote sempre “felice”. La nonna contro i medici “All’improvviso si è scoperto questo grande regalo di Natale che si è rivelato un omicidio”, così la nonna di Domenico ha risposto a un giornalista di Dentro la Notizia. La signora ha sottolineato che, a suo parere, quanto è accaduto al bambino è stato “un omicidio colposo“. Le magliette con la foto del piccolo Domenico “Quando mio figlio al telefono piangeva – ha aggiunto – gli dicevo: figlio mio non piangere perché è il regalo più bello a Natale che potevano farti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

