Bimbo col cuore bruciato chi sono i 7 indagati per omicidio colposo dal primario di Chirurgia all' anestesista

Il primario di Chirurgia e l'anestesista sono tra i sette indagati per omicidio colposo, dopo il decesso del bambino con il cuore bruciato. La causa risiede in una complicazione durante un intervento che ha portato alla tragica morte. Le autorità stanno ricostruendo i dettagli di quanto accaduto in sala operatoria, mentre si attendono aggiornamenti sulle indagini. La vicenda resta sotto stretta osservazione.

Sono saliti a 7 gli indagati per omicidio colposo nell’inchiesta aperta dalla Procura di Napoli dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo, deceduto a soli 2 anni due mesi dopo il trapianto del cuore bruciato. Tra le figure professionali finite sotto la lente degli inquirenti ci sono il primario dell’ospedale Monaldi, la veterana del reparto di Cardiochirurgia, l’anestesista esperta e tre persone specializzate. L’avvocato Francesco Petruzzi ha chiesto che l’ipotesi di reato venga convertita in omicidio volontario. Chi sono i 7 indagati per omicidio colposo Come riporta Repubblica, sotto la lente della Procura di Napoli ci sono il primario del reparto di Cardiochirurgia pediatrica Guido Oppido, il professionista che ha eseguito il trapianto al piccolo Domenico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Morte bimbo con cuore “bruciato”, 6 medici “indagati per omicidio colposo”, madre di Domenico: “Giustizia”, funerali giovedì o venerdìDomenico ha perso la vita a causa di un cuore gravemente danneggiato, che ha provocato il suo decesso.

Bimbo con cuore "bruciato", sequestrati cellulari dei 6 medici indagati, legale della famiglia: "Si proceda per omicidio colposo"Un bambino con il cuore danneggiato ha portato all’ispezione dei cellulari di sei medici coinvolti nel caso.

