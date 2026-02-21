Morte bimbo con cuore bruciato 6 medici indagati per omicidio colposo madre di Domenico | Giustizia funerali giovedì o venerdì

Domenico ha perso la vita a causa di un cuore gravemente danneggiato, che ha provocato il suo decesso. Sei medici sono ora sotto indagine per presunte negligenze legate all’intervento di espianto svolto all’ospedale San Maurizio di Bolzano. La madre del bambino chiede giustizia, mentre i funerali sono programmati per giovedì o venerdì. La vicenda si concentra sulle modalità di cura adottate durante l’operazione. La comunità attende chiarimenti sulle circostanze di questa tragica morte.

Dopo la morte di Domenico, l’attenzione degli investigatori si sta concentrando anche sull’operato delle équipe mediche presenti nell’ospedale San Maurizio di Bolzano, dove il cuore è stato espiantato dal donatore. Il punto fondamentale resta quello di chiarire chi e perché abbia utilizzato il ghiac. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il ghiaccio secco, il trapianto e l’Ecmo: cosa rischiano i medici indagati per la morte di Domenico, il bimbo dal cuore bruciatoDomenico, un bambino di due anni e due mesi con un cuore gravemente danneggiato, è morto dopo un intervento complesso che ha coinvolto l’uso di ghiaccio secco, trapianto ed Ecmo.

Bimbo trapiantato con cuore “bruciato”, indagati sei medici dell’ospedale MonaldiLa procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei medici dell’ospedale Monaldi.

