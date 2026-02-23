Bimbo col cuore bruciato il dolore della madre Patrizia Mercolino prima della Fondazione | Scopriremo tutto

Patrizia Mercolino chiede giustizia dopo la morte del suo bambino, avvenuta a causa di complicanze post-trapianto di cuore. La madre, ancora sconvolta, rivela di voler scoprire ogni dettaglio sulla vicenda per capire cosa sia realmente successo. Prima di coinvolgere la Fondazione, Patrizia si impegna a cercare tutte le risposte possibili. La sua determinazione rimane ferma, mentre si prepara ad affrontare nuove tappe nel percorso di verità.

Proseguono le indagini dopo la morte del piccolo Domenico, il bimbo col cuore bruciato ricoverato dal 23 dicembre all’Ospedale Monaldi di Napoli e deceduto sabato 21 febbraio. Intanto, Patrizia Mercolino, la mamma del bambino, ha concretizzato l’idea di una fondazione per evitare altri casi come il suo e sensibilizzare sul tema trapianti. “Scopriremo tutto, ora io non ho niente da dire su questo perché so che la giustizia e le autorità faranno il loro lavoro”, le parole della donna in merito alle ultime notizie che filtrano dagli inquirenti. Le parole della mamma del piccolo Domenico La fondazione per sensibilizzare sul tema trapianti Bimbo col cuore bruciato, la richiesta della mamma Le parole della mamma del piccolo Domenico Come riporta l’AGI, Patrizia Mercolino ha commentato i nuovi sviluppi delle indagini dopo la morte del figlio Domenico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Bimbo col cuore bruciato, il dolore della madre Patrizia Mercolino: "Mi sente, mio marito spera che si svegli"Il bambino di due anni e mezzo con il cuore gravemente ustionato ha subito un peggioramento delle sue condizioni, portando alla sospensione delle terapie.

Bimbo con cuore ?bruciato?, la madre Patrizia Mercolino: «Bugie sull?intervento. Mio figlio può ancora avere un cuore nuovo»Patrizia Mercolino denuncia che le false notizie sull’intervento di suo figlio nascono da bugie diffuse dai medici, che secondo lei conoscevano fin dall’inizio i problemi sorti durante l’operazione.

Bimbo col cuore bruciato, come lo accompagnano alla morte: le ultime newsBimbo cuore bruciato dopo un trapianto non riuscito: avviata la pianificazione condivisa delle cure. Il dolore e l’appello della madre. notizie.it

Bimbo col cuore bruciato morto a Napoli, ipotesi di omicidio volontario: Accettato il rischio che morisseBimbo col cuore bruciato morto a Napoli, il legale Francesco Petruzzi ha ipotizzato il reato di omicidio volontario con dolo eventuale ... virgilio.it

“Me lo sentivo che non dovevo portarlo. Se me lo tenevo a casa, oggi stava qua” Le strazianti parole di Patrizia Mercolino, mamma del piccolo Domenico, morto dopo il trapianto di cuore all'Ospedale Monaldi di Napoli - facebook.com facebook

Sequestrati i cellulari dei sei indagati per la morte di Domenico, il bimbo di due anni a cui era stato trapiantato a Napoli un cuore danneggiato. L'inviata #GR1 @elenapababaloni ha incontrato Patrizia Mercolino, mamma del piccolo x.com