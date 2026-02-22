Bimbo col cuore bruciato mamma Patrizia attacca i medici del Monaldi | Mi hanno tradita vergogna

Patrizia accusa i medici del Monaldi dopo la morte del suo bambino con il cuore bruciato, attribuendo il decesso a un possibile errore nel trattamento. La donna denuncia l’assenza di spiegazioni chiare e chiede chiarezza sulla vicenda, mentre i familiari attendono risposte ufficiali. La famiglia ha deciso di mantenere il silenzio sulle responsabilità finché non saranno accertate tutte le cause. La vicenda continua a suscitare attenzione tra i residenti della zona.

Il dolore, la dignità, la forza e il coraggio. Nelle parole di Patrizia, la mamma del piccolo Domenico, ci sono tutte queste cose e molto altro. E c’è una grande chiarezza nell’esprimere il suo punto di vista quando parla dei medici e delle indagini in corso: “Non darò colpe a nessuno finché non si saprà la verità ma qualcuno dovrà pagare”. E ancora: “Quello che è successo non deve infangare il nome di tutto il Monaldi, né del reparto dove Domenico è stato assistito”. Poi ha aggiunto: “Io ho la coscienza pulita, loro no. Dovranno vergognarsi per avermi guardata negli occhi”. Mamma Patrizia sui medici del Monaldi La mamma di Domenico: "Qualcuno dovrà pagare" Patrizia: "Voglio solo la verità" La notizia saputa dai giornali Accanto a Domenico fino all'ultimo Mamma Patrizia sui medici del Monaldi Patrizia Mercolino ha parlato coi giornalisti nello studio dell’avvocato Francesco Petruzzi, a poche ore dalla morte del piccolo Domenico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Cuore bruciato trapiantato al bimbo, mamma Patrizia a Domenica In: «Mi hanno detto che il cuore non ripartiva. Chiedo aiuto al Papa»Patrizia, mamma di un bambino trapiantato al cuore, ha raccontato a Domenica In che il suo bambino non rispondeva all’intervento e aveva bisogno di aiuto.

Bimbo col cuore bruciato, la scoperta: momenti concitati e la richiesta dei medici del MonaldiUn bambino di due anni di Nola ha subito gravi ustioni al cuore, una scoperta fatta durante un intervento poco prima di Natale.

Bimbo col cuore bruciato, come lo accompagnano alla morte: le ultime newsBimbo cuore bruciato dopo un trapianto non riuscito: avviata la pianificazione condivisa delle cure. Il dolore e l’appello della madre. notizie.it

Le ultime ore del bimbo col cuore «bruciato»: i sussurri, le lacrime e le carezze. «Domenico è il figlio di tutti»DAL NOSTRO INVIATO NAPOLI - L’hanno chiamata dall’ospedale Monaldi, erano le quattro e mezza di ieri mattina: « Signora venga subito, Domenico sta peggiorando ». Così, Patrizia Mercolino ha svegliato ... roma.corriere.it

Il Giornale. . “Si” in vantaggio al referendum, l’addio al bimbo col cuore “bruciato”, Hannoun e la telefonata al ministro di Hamas. Questo e molto altro sul Giornale in edicola oggi - facebook.com facebook

Il calvario di Domenico, il bimbo di 2 anni e mezzo a cui era stato trapiantato un cuore danneggiato è finito. Il piccolo si è spento questa mattina alle 9.20. #Tg1 x.com