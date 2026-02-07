Orrore in Italia bimba di 16 mesi ustionata dall’acqua bollente | è tragedia

Una bambina di 16 mesi è rimasta ustionata dall’acqua bollente durante un incidente in casa a Vittoria, in provincia di Ragusa. La piccola è stata portata d’urgenza in ospedale, dove ora lotta tra la vita e la morte. La polizia ha aperto un’indagine per capire cosa sia successo.

Un tragico incidente domestico si è verificato nella serata di venerdì a Vittoria, in provincia di Ragusa. Una bambina di appena 16 mesi è rimasta gravemente ustionata all’interno della propria abitazione dopo essere stata investita dall’ acqua bollente contenuta in una pentola sui fornelli. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento, ma la gravità delle ferite ha richiesto un intervento immediato dei soccorritori. Soccorso immediato e primo intervento. Le condizioni della piccola sono apparse subito critiche ai familiari, che hanno prontamente lanciato l’allarme. I soccorsi hanno raggiunto l’abitazione e la bambina è stata trasportata d’urgenza all’ ospedale Guzzardi di Vittoria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

