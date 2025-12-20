Epstein spuntano le foto segrete di Bill Clinton | la sinistra impazzisce

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblici migliaia di documenti direttamente connessi all'indagine su Jeffrey Epstein, il finanziere morto in carcere nel 2019 mentre era in attesa di processo per traffico sessuale di minorenni e già condannato in passato per reati sessuali. La diffusione, tuttavia, è parziale e non ha apportato rivelazioni sostanziali sulle inchieste né sui suoi rapporti con esponenti dell'élite politica, economica e culturale. Da più parti, essenzialmente dal campo democratico, giungono accuse di censura. I file, composti soprattutto da fotografie e da materiale in parte già noto, includono nuove immagini dell'ex presidente Bill Clinton scattate durante viaggi fatti con Epstein: materiali che risalgono a decenni fa, senza chiarimenti sul loro collegamento con specifiche attività investigative. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

