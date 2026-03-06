Bilancio Monreale stanziati 270mila euro per le scuole | Lo Verso replica alle accuse di Russo

Nel Bilancio di Previsione 2026-2028 di Monreale, i capigruppo di maggioranza hanno approvato uno spostamento di 270mila euro destinati alle scuole. Lo Verso ha risposto alle accuse di Russo, chiarendo la decisione presa. La cifra è stata inserita tramite un emendamento, che ha suscitato reazioni politiche. La discussione riguarda l’allocazione di risorse per l’istruzione nel territorio comunale.

Monreale ritrova i fondi per le sue scuole. Con un emendamento al Bilancio di Previsione 2026-2028, i capigruppo di maggioranza hanno spostato 270.000 euro verso la manutenzione degli edifici scolastici, portando la dotazione complessiva dai 150.000 euro inizialmente previsti a una cifra quasi doppia. Un risultato che arriva dopo settimane di tensioni politiche all'interno dell'amministrazione comunale, culminate con l'astensione in Giunta dell'assessore Fabrizio Lo Verso proprio sul bilancio. La manovra, firmata dai consiglieri Vittorino, La Barbera, Giannetto e Zuccaro, prevede il dirottamento di risorse da tre capitoli di spesa: 150.000 euro dalla viabilità e infrastrutture stradali, 90.