monreale lo verso non vota il bilancio russo pd chiede dimissioni immediate

A Monreale, l’assessore Lo Verso ha deciso di non partecipare alla votazione sul bilancio comunale. La sua scelta mette in crisi l’amministrazione e provoca reazioni. Il consigliere Russo del Pd chiede subito le dimissioni di Lo Verso, definendo il suo atteggiamento inaccettabile. La situazione resta tesa e ancora tutta da chiarire.

Assessore Lo Verso non vota bilancio Monreale. Pd chiede dimissioni: "Grave anomalia istituzionale, incompatibile con ruolo" Monreale – “La scelta dell’assessore Lo Verso di non votare il bilancio comunale segna un passaggio politico grave e difficilmente giustificabile. Il bilancio non è un atto qualunque, ma il provvedimento cardine attraverso cui un’Amministrazione definisce priorità, servizi e investimenti per la città. Non sostenerlo equivale, nei fatti, a sfiduciare l’azione di governo di cui si è parte”. Lo dichiara il consigliere comunale Sandro Russo (Pd). Secondo Russo, “la mancata espressione di voto rappresenta una rottura politica evidente e pone una questione che non può più essere elusa: è ancora compatibile la permanenza di Lo Verso in Giunta? La risposta, sul piano della responsabilità istituzionale, appare una sola. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

