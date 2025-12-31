Legge di Bilancio 2026 ok definitivo | stop supplenze brevi 1.500 euro per scuole paritarie Carta valore per neodiplomati bonus libri per le superiori LO SPECIALE

La Legge di Bilancio 2026 è stata approvata definitivamente dalla Camera, con 216 voti favorevoli e 126 contrari. Il testo conferma alcune misure chiave, tra cui lo stop alle supplenze brevi, un contributo di 1.500 euro per le scuole paritarie, la “Carta valore” per i neodiplomati e il bonus libri per le scuole superiori. La legge entra così in vigore senza modifiche rispetto al testo del Senato.

Legge Bilancio, via libera definitivo della Camera. Meloni: "Manovra seria e responsabile" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Legge Bilancio, via libera definitivo della Camera. tg24.sky.it

Legge di bilancio 2026, vincitori e vinti: ok imprese, dipendenti e case, perdono le banche. Stangata su sigarette e benzina - Dal taglio dell'Irpef ai bonus per la casa, passando per le pensioni e sulle accise su carburanti e sigarette. lasicilia.it

Più che una legge di bilancio, la certificazione del tradimento di ogni singola parola data. - facebook.com facebook

Il Parlamento ha approvato la Legge di Bilancio 2026. È una manovra seria e responsabile, costruita in un contesto complesso, che concentra le limitate risorse a disposizione su alcune priorità fondamentali: famiglie, lavoro, imprese e sanità. Proseguiamo nel x.com

