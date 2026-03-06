Bilancio di previsione al vaglio dell’opposizione Documento poco chiaro e scarno

L’opposizione di Casapulla ha messo sotto esame il bilancio di previsione 20262028, definendolo poco chiaro e scarno. I consiglieri comunali del gruppo ‘Per Casapulla’ hanno sollevato dubbi sull’illustrazione presentata dall’amministrazione durante la discussione. La loro critica si concentra sulla mancanza di dettagli e sulla difficoltà di comprendere appieno il documento. La discussione continua in consiglio comunale.

I consiglieri di 'Per Casapulla' contestano l'amministrazione Bosco e denunciano giustificazioni sulla carenza di personale Critiche alla maggioranza di Casapulla sul bilancio di previsione 20262028. I consiglieri comunali del gruppo 'Per Casapulla' – Anna Di Nardo, Mariacristina Di Gennaro, Michele Sarogni e Francesco Trepiccione – hanno espresso dubbi sull'illustrazione effettuata dall'amministrazione durante la pubblica Assise di martedì sera. IL CONSIGLIO COMUNALE - Bilancio di previsione, i consiglieri di 'Per Casapulla': documento poco chiaro e scarno. Bosco nasconde le sue deficienze dietro una falsa carenza di ...08:20:38 CASAPULLA. «Ancora una volta la maggioranza di Casapulla dimostra di sfuggire al confronto e di non accettare le nostre osservazioni». Queste le parole dei consiglieri comunali del gruppo 'Pe