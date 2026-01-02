Bilancio di previsione l' opposizione | E' dannoso per la città Tagli ai servizi e opere pubbliche al palo

L'opposizione comunale critica il bilancio di previsione approvato, evidenziando come si ritenga dannoso per la città. Secondo i gruppi del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Rinnoviamo Forlì e Alleanza Verdi Sinistra, il documento presenta tagli ai servizi e blocca le opere pubbliche. Queste posizioni riflettono preoccupazioni sulla capacità del bilancio di rispondere agli interessi e alle esigenze di Forlì.

"Un bilancio che giudichiamo sbagliato e non rispondente agli interessi della città". I gruppi consiliari dell'opposizione - Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Rinnoviamo Forlì, Alleanza Verdi Sinistra - tornano sull'ultimo consiglio comunale del 2025, che ha visto l'approvazione del bilancio di previsione. La maggioranza approva il bilancio di previsione del Comune di Forlì. Polemica l'opposizione. Le opposizioni abbandonano l'aula durante il dibattito sul Documento unico di programmazione (Dup) e sul Bilancio di previsione 2026–2028.

Il bilancio comunale spacca l'opposizione: a San Mauro è polemica anche a Natale - Fondi sempre più ridotti e bilancio "difficilissimo". giornalelavoce.it

Bardello con Malgesso e Bregano, approvato il bilancio di previsione. Opposizione critica: “Occasione mancata” - La maggioranza approva un documento improntato alla prudenza e agli interventi idrogeologici; l’opposizione parla di “occasione mancata” e critica l’uso del contributo della fusione per coprire l’ordi ... varesenews.it

Provincia di Pistoia: approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028. Investimenti su scuole, strade, sviluppo sostenibile e servizi digitali - facebook.com facebook

BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI MATERA, PROGETTO COMUNE: “UN BILANCIO SENZA QUALITÀ. EMENDAMENTI DELL’OPPOSIZONE NEL SEGNO DELLA SOLIDARIETÀ E DELLA PARTECIPAZIONE” x.com

