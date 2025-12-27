Bilancio di previsione del Comune bocciato dalla Lega | Un documento senza prospettive

Giudizio negativo della Lega sul bilancio di previsione approvato dalla maggioranza nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Cesena. In una nota, il gruppo denuncia l’assenza di una visione di medio-lungo periodo e una pianificazione ritenuta insufficiente per lo sviluppo della città.“Un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

bilancio di previsione del comune bocciato dalla lega un documento senza prospettive

