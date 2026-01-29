Confartigianato le sfide | In uno scenario incerto le imprese si rinnovano La città deve difenderle

Il 2026 si apre con un clima di incertezza per le imprese associate a Confartigianato Bologna. Il segretario Amilcare Renzi spiega che, di fronte a un quadro globale instabile, le aziende si stanno rinnovando per resistere. La città deve fare di più per proteggerle, dice, perché il rischio di fermarsi è dietro l’angolo. Le sfide sono tante, ma i rappresentanti delle imprese sono pronti a cambiare passo.

Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana, è iniziato da poco il 2026. Che anno si aspetta per i vostri associati? "Il 2026 è iniziato con una preoccupazione generale per gli eventi internazionali. Guerre, dazi antistorici per lo sviluppo economico e minacce frenano gli investimenti. Ma in questo contesto geopolitico, di grande preoccupazione, il mondo delle piccole imprese sta facendo miracoli. Una terra come l' Emilia-Romagna, caratterizzata da piccole e medie imprese, in particolare nell'area di Bologna, sta mettendo in campo una grande creatività, una grande propensione ai mercati internazionale e con un modello di integrazione con i grandi player che ci dà una prospettiva positiva".

