Fiorello e Biggio a La Pennicanza l'imitazione di Roberto Fico che diverte il presidente della Regione Campania

A La Pennicanza, Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio hanno presentato un’imitazione di Roberto Fico che ha suscitato il sorriso del presidente della Regione Campania. La loro performance, caratterizzata da sobrietà e precisione, ha richiamato l’attenzione per la capacità di rappresentare in modo rispettoso e leggero il politico. Un momento di intrattenimento che dimostra come l’umorismo possa unire e divertire senza esagerazioni.

La parodia di Roberto Fico proposta da Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio diverte il governatore della Regione Campania.

