Bilancio 2024 | via libera a 50 assunzioni e 259 stabilizzazioni

La Giunta regionale ha approvato il bilancio consolidato del 2024, autorizzando 50 nuove assunzioni di funzionari e la stabilizzazione di 259 operatori ausiliari. La decisione permette di avviare subito le procedure di reclutamento e di confermare i contratti a tempo indeterminato per gli addetti già impiegati. L’atto coinvolge l’insieme delle risorse allocate per l’anno in corso.

La Giunta regionale guidata da Renato Schifani ha dato il via libera al bilancio consolidato del 2024, un atto che sblocca immediatamente le assunzioni dei nuovi funzionari e la stabilizzazione degli operatori ausiliari. Questo documento contabile, che rappresenta la salute finanziaria dell'intero gruppo di amministrazione pubblica, registra un risultato economico totale di oltre 3,4 miliardi di euro. Con questa approvazione, l'amministrazione si prepara ad accogliere nelle prossime settimane i vincitori dei concorsi recenti e a regolare lo status contrattuale di centinaia di lavoratori. L'approvazione non è solo una formalità burocratica, ma la chiave per far entrare in servizio 50 nuovi dipendenti tramite scorrimento delle graduatorie, oltre ai 47 funzionari economici-finanziari e ai 16 addetti al controllo di gestione.