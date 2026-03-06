BigMama torna in Italia e risponde alle accuse di Vannacci | Il biglietto da Dubai pagato con i miei soldi Vergogna

BigMama torna in Italia e risponde alle accuse di Vannacci affermando che il biglietto da Dubai è stato pagato con i propri soldi. La cantante commenta con fermezza la polemica nata dopo il suo rientro, avvenuto dopo alcuni giorni di blocco a causa dello scoppio della guerra in Medio Oriente. La vicenda riguarda le dichiarazioni del generale e le sue critiche rivolte all’artista.

È polemica tra Roberto Vannacci e BigMama dopo il rientro dell’artista da Dubai, dove era rimasta bloccata per alcuni giorni – come il ministro Guido Crosetto – a causa dello scoppio della guerra in Medio Oriente. A dare il via allo scontro verbale sono le parole pronunciate dall’eurodeputato – ex Lega, ora leader di Futuro Nazionale – in conferenza stampa a Roma: «Il compito di ogni governo è proteggere i cittadini. Ma ogni cittadino è responsabile delle proprie azioni. Se BigMama è andata a passarsi le vacanze in una zona ad alta probabilità di crisi poi ne pagherà le conseguenze, verrà salvata e pagherà il conto di quanto è costato il salvataggio». 🔗 Leggi su Open.online

BigMama risponde alle polemiche su Dubai: “Non ho mai odiato l’Italia, fate schifo”BigMama spiega la sua esperienza a Dubai durante l'attacco missilistico e risponde alle accuse sui social: "Non ho mai detto di odiare l'Italia.

BigMama è riuscita a rientrare in Italia da Dubai: «Vergogna a chi ci ha augurato di morire lontani da casa e dalla nostra famiglia»E ancora: «Nella mia vita mi sono sempre schierata contro ogni tipo di guerra e continuerò a farlo.

