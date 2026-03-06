BigMama risponde alle polemiche su Dubai | Non ho mai odiato l’Italia fate schifo

BigMama ha commentato le polemiche su Dubai, affermando di non aver mai dichiarato di odiare l’Italia. Durante un intervento sui social, ha spiegato la sua esperienza nel paese durante l’attacco missilistico e ha risposto alle critiche ricevute, precisando che le sue parole sono state fraintese. La cantante ha concluso il suo messaggio ribadendo di non avere sentimenti negativi nei confronti dell’Italia.

BigMama spiega la sua esperienza a Dubai durante l'attacco missilistico e risponde alle accuse sui social: "Non ho mai detto di odiare l'Italia." C'è voluto qualche giorno di riflessione, ma alla fine BigMama ha deciso di raccontare tutto. La rapper italiana, tra le voci più riconoscibili dell'hip-hop nostrano, è tornata sui social con un lungo sfogo che mette i puntini sulle i su una vicenda che ha tenuto banco nel web italiano per giorni: il blocco a Dubai durante l'attacco missilistico di fine febbraio e le conseguenti polemiche che l'hanno travolta. La storia inizia alle Maldive, dove BigMama si trovava in vacanza.