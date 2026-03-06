BigMama è tornata in Italia da Dubai, dopo aver modificato il biglietto del volo del 28 febbraio con uno partito il 5 marzo, grazie all’aiuto di altri italiani incontrati in hotel. La rapper ha commentato con fermezza, rivolgendosi a chi le aveva augurato di morire lontano da casa e dalla famiglia. La vicenda riguarda il suo rientro nel paese dopo la permanenza all’estero.

E ancora: «Nella mia vita mi sono sempre schierata contro ogni tipo di guerra e continuerò a farlo. Mi sento profondamente privilegiata perché posso scrivere queste parole da casa mia. Ci sono persone che la guerra la vivono ogni giorno, in posti molto meno sicuri. Quella sensazione di impotenza che ti sovrasta è terribile e distruttiva. La paura di morire ti fa dimenticare di essere vivo e c’è ancora chi lo dimentica ogni giorno. La guerra dovrebbe fare schifo a tutti, dovrebbe fare schifo anche a te». BigMama affronta anche le critiche ricevute: «Sono una cittadina italiana con residenza a Milano e pago le tasse allo Stato. Ho anche io il diritto di chiedere aiuto, se serve, a prescindere dai miei ideali politici. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - BigMama è riuscita a rientrare in Italia da Dubai: «Vergogna a chi ci ha augurato di morire lontani da casa e dalla nostra famiglia»

"Vergogna. Mi hanno augurato di morire": lo sfogo di BigMama dopo il ritorno da DubaiLa cantante ritorna sui social per fare chiarezza su alcune notizie circolate durante i giorni drammatici vissuti a Dubai e per rispondere agli...

BigMama è riuscita a scappare da Dubai, l’appello disperato sotto le bombe: il rientro sul volo della Farnesina – Il videoDurante la sua permanenza forzata, BigMama aveva aggiornato costantemente i fan sulla situazione.

Contenuti utili per approfondire BigMama è riuscita a rientrare in....

Temi più discussi: BigMama è riuscita a scappare da Dubai, l'appello disperato sotto le bombe: il rientro sul volo della Farnesina - Il video; BigMama bloccata a Dubai, il messaggio: Noi siamo ancora qui; BigMama ancora bloccata a Dubai: il nuovo appello social; BigMama torna in Italia dopo il blocco a Dubai: Siamo a casa.

BigMama è rientrata in Italia: ringrazia tutti ma non chi ha messo in giro fake newsBigMama è riuscita a tornare in Italia dopo esser stata per giorni bloccata a Dubai e ringrazia tutte le persone che l'hanno aiutata ... ultimenotizieflash.com

BigMama torna in Italia dopo l’incubo a Dubai: la foto e lo sfogo sulle fake newsBigMama è tornata in Italia dopo giorni di paura a Dubai. La cantante racconta l'incubo vissuto e risponde alle fake news sui social. donnaglamour.it

BigMama è rientrata in Italia da Dubai. La cantante è atterrata all’aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, e ha pubblicato una foto dallo scalo lombardo. Secondo fonti informate, è arrivata con uno dei sette voli giunti oggi dagli Emirati Arabi Uniti https://shortur - facebook.com facebook

BigMama rientrata in Italia da Dubai: la cantante a Bergamo con un volo della Farnesina x.com