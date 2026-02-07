Cosa ho sentito io! Ghali risponde alle polemiche | riesplode il caso Olimpiadi

Ghali torna a far parlare di sé dopo le polemiche che sono esplose in queste ore. L’artista italiano ha risposto alle critiche che sono arrivate dopo la sua esibizione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, tenutasi ieri allo stadio San Siro di Milano. La sua performance ha diviso il pubblico e ora lui stesso si difende, spiegando cosa ha voluto trasmettere con il suo show.

Non accennano a spegnersi le polemiche su Ghali dopo la sua esibizione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, andata in scena ieri, 6 febbraio, allo stadio San Siro di Milano. Quella che doveva essere una parentesi artistica all'interno di uno spettacolo globale si è trasformata, nelle ore successive, in un caso mediatico che continua ad alimentare discussioni sui social network, in particolare su X, dove numerosi utenti parlano apertamente di una possibile censura televisiva. Al centro del dibattito non c'è solo la performance in sé, ma soprattutto il modo in cui è stata raccontata – o, secondo alcuni, non raccontata – durante la diretta tv.

