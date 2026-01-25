Salvini avverte Vannacci e risponde alle polemiche su Robinson

Matteo Salvini ha concluso la tre giorni della Lega a Rivisondoli, affrontando questioni interne e polemiche recenti. Tra i temi principali, il possibile addio di Roberto Vannacci, vicesegretario ed eurodeputato, e le critiche legate all’incontro con Tommy Robinson, figura controversa dell’estrema destra britannica. Salvini ha espresso la posizione del partito, mantenendo un tono sobrio e rispettoso, senza alimentare ulteriori tensioni.

Matteo Salvini è intervenuto in chiusura della tre giorni della Lega a Rivisondoli, in Abruzzo. Tra i temi toccati spiccano questioni interne al partito, come il possibile addio del suo vicesegretario ed eurodeputato Roberto Vannacci, e le polemiche per il suo incontro con l’esponente dell’estrema destra britannica Tommy Robinson (ritenuto islamofobo e condannato diverse volte per violenza, droga e frode). L’avvertimento di Salvini: «Chi esce dalla Lega finisce nel nulla». «Ci sono persone che vogliono mantenere la poltrona? Persone elette grazie a chi ha fatto i gazebo senza prendere un euro? Auguri, andate. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Salvini avverte Vannacci e risponde alle polemiche su Robinson Leggi anche: Adani risponde alle polemiche: «Non volevo offendere nessuno! Su Haaland penso una cosa importante!» Serie A, il designatore Rocchi risponde alle polemicheIl 2025 della Serie A si conclude con discussioni legate alle decisioni arbitrali. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Vannacci, ipotesi partito. Il manifesto dei salviniani: Non servono generali; Salvini: In settimana vedrò Vannacci, tra lui e la Lega non c'è rottura; Salvini tiene la fronda anti-Ucraina. Ma nel centrodestra sono un caso i primi voti in dissenso; Ucraina, il segnale dei 'vannacciani'. E Salvini punta sulla sicurezza. Salvini avverte: «Chi esce dalla Lega finisce nel nulla, ma non parlo di Vannacci». La chiusura della kermesse«Se lungo il cammino lo zaino si riduce di peso improduttivo, noi lo lasciamo volentieri agli altri, non abbiamo bisogno di pesi ... msn.com Salvini avverte l’assente Vannacci: «Chi esce dalla Lega finisce nel nulla»Il generale non viene nominato ma, poiché potrebbe essere pronto a lanciare un nuovo partito, il ministro dei Trasporti ha affermato che il Carroccio non ha bisogno «di pesi improduttivi», «non abbiam ... editorialedomani.it Il leader della Lega si difende e avverte Vannacci: “Fuori dal partito rischia di finire nel nulla” x.com Il leader di Forza Italia: «Salvini vede chi vuole, io non lo incontrerò. Lui fa il suo, noi facciamo il nostro» - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.