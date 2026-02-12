Carsulae nuovi mosaici riportano alla luce la grandezza della domus romana | valorizzazione del sito con 2,3 milioni dal Ministero della Cultura

A Carsulae, a Terni, sono stati scoperti nuovi mosaici che riaccendono l’interesse sul sito archeologico. Durante le ultime campagne di scavo, gli archeologi hanno portato alla luce pavimenti musivi molto ben conservati, appartenenti alla cosiddetta domus dei mosaici. La scoperta rivela dettagli che cambiano la nostra comprensione di questo importante centro romano in Umbria. Ora il sito verrà valorizzato con 2,3 milioni di euro dal Ministero della Cultura.

Svolta importante per il sito archeologico ternano: investimenti che permetteranno la copertura dei mosaici e il completo riallestimento del centro visite Una scoperta «che riscrive la conoscenza di uno dei più importanti centri romani dell’Umbria» arriva dall’area archeologica di Carsulae a Terni, dove le recenti campagne di scavo hanno portato alla luce nuovi e raffinati pavimenti musivi appartenenti alla cosiddetta domus dei mosaici. A riportarlo con un comunicato il Ministero della Cultura, che parla del ritrovamento di nuove superfici «in bianco e nero e con decorazioni geometriche di straordinaria conservazione».🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Carsulae Scavi

Questa mattina gli operai hanno scoperto i resti di una domus romana sotto piazza Martiri a Faenza.

Ultime notizie su Carsulae Scavi

