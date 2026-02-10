Niente bici elettriche nei parchi di Viterbo la nuova regola del Comune

Il Comune di Viterbo ha deciso di vietare le bici elettriche nei parchi cittadini. La novità riguarda principalmente Pratogiardino e gli altri spazi verdi urbani, dove ora si potrà entrare in bici tradizionali, ma non con quelle elettriche. La questione ha acceso il dibattito in prima commissione a palazzo dei Priori, dove si sono susseguiti scontri e chiarimenti. Alla fine, si è trovato un accordo sull’articolo 19 del regolamento di polizia urbana, che stabilisce la nuova regola.

In commissione a palazzo dei Priori confronto sulle norme di polizia urbana per le aree verdi: ok alle due ruote tradizionali sui vialetti, ma stop assoluto ai mezzi a batteria Pratogiardino e parchi urbani di Viterbo aperti alle biciclette. La questione è approdata in prima commissione a palazzo dei Priori, dove la discussione sul nuovo regolamento di polizia urbana si è arenata, per poi sbloccarsi, sull'articolo 19. Al centro del dibattito la convivenza, non sempre facile, tra chi passeggia e chi pedala, con un occhio di riguardo per la sicurezza dei più piccoli e l'evoluzione tecnologica dei mezzi.

