Stelvio tra storia e mito In un documentario i quarant’anni della pista

Il documentario di Ciro Tomaiuoli celebra i quarant’anni della storica pista Stelvio, simbolo dello sci alpino. Attraverso testimonianze e immagini, viene raccontata una montagna che richiede rispetto e una pista che rappresenta una sfida autentica. Un viaggio tra storia e leggenda, che mette in luce l’importanza di preservare questa icona dello sport in un contesto naturale di grande valore.

I 40 anni della mitica pista Stelvio, entrata ormai nel mito dello sci alpino, in un documentario firmato da Ciro Tomaiuoli: il racconto di una montagna che pretende rispetto e di una pista che non lascia spazio alle mezze misure, una linea tracciata nella montagna, dove lo sci diventa sfida vera. Non appartiene solo ai campioni ma a chi la prepara, a chi la cura e a chi la vive ogni inverno. "I 40 anni della Stelvio", il documentario di Tomaiuoli presentato a Bormio, racconta la storia della pista sulla quale si disputeranno le gare di sci alpino più attese delle prossime Olimpiadi. Una pista tra le più difficili e impegnative del circo bianco.

