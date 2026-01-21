Henkel celebra 150 anni di attività, un percorso iniziato nel 1876 con Fritz Henkel. Nel corso degli anni, l’azienda si è affermata come un gruppo internazionale, mantenendo un impegno costante verso innovazione e qualità. Con il motto ‘Future? Ready!’, Henkel guarda avanti, consolidando la sua presenza nel mercato globale e proseguendo il suo sviluppo sostenibile e responsabile.

(Adnkronos) – Fondata il 26 settembre 1876, Henkel festeggia quest’anno il suo 150esimo anniversario e ricorda la storia che, dai primi passi mossi da Fritz Henkel, ha portato l'azienda a diventare un gruppo globale con circa 47.000 dipendenti in oltre 70 Paesi. Il motto 'Future? Ready!', scelto per accompagnare tutte le celebrazioni, esprime la fiducia nell’evoluzione continua e nel successo di Henkel, anche in un contesto segnato da forti tensioni geopolitiche, rapide trasformazioni tecnologiche e una crescente volatilità. Al centro dell’anniversario vi sono le qualità che hanno plasmato Henkel sin dalla sua fondazione, in particolare lo spirito pionieristico, la forza innovativa e il senso di responsabilità.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La Gonnelli festeggia 150 anni di libri, arte e culturaLa Gonnelli celebra 150 anni di attività dedicata ai libri, all’arte e alla cultura.

Leggi anche: Compleanno dell'Università, la “Cesare Alfieri” festeggia 150 anni

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Henkel 150 anni: 'Future? Ready!' per il gruppo tedesco; Henkel celebra il suo 150° anniversario con benefit per i dipendenti ed iniziative in tutto il mondo; Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 156; Roma, la Basilica di Santa Maria Maggiore presenta il nuovo hub digitale per la raccolta delle offerte.

Henkel festeggia 150 anni di storia e innovazione col motto 'Future? Ready!'Per esprimere fiducia nell’evoluzione continua e nel successo di Henkel, anche in un contesto segnato da forti tensioni geopolitiche, rapide trasformazioni tecnologiche e crescente volatilità ... adnkronos.com

Chiudiamo la settimana in dolcezza… con una delle nate per festeggiare un compleanno speciale! Perché ogni traguardo merita una fetta di felicità fatta a mano, con cura e passione - facebook.com facebook