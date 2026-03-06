Biblioteca di Latina | fine lavori l' 8 giugno

La biblioteca comunale centrale di Latina, denominata Aldo Manuzio, sta completando i lavori di ristrutturazione che sono previsti terminare l’8 giugno. Dopo questa data, si attende l’ottenimento della certificazione di prevenzione incendi, che dovrebbe essere rilasciata entro luglio. Al termine di questa procedura, la struttura sarà riconsegnata ufficialmente al settore Lavori pubblici per essere riaperta al pubblico.

Il punto sui lavori è stato fatto nella commissione Lavori pubblici insieme alla dirigente, Angelica Vagnozzi, e ai tecnici incaricati. I cantieri sono stati affidati l’8 gennaio e i lavori sono ufficialmente partiti il 26 gennaio con un cronoprogramma di 133 giorni e un costo di 259mila euro che si sommano ai 417mila euro degli interventi precedentemente effettuati. I lavori si concentrano ora sull’aula lettura, dove vengono modificati controsoffitto, illuminazione, pavimentazione, soppalco (avrà una sola scala di accesso), materiali, impianti, vie di fuga. Il tutto finalizzato alla prevenzione degli incendi e dei rischi connessi: le lampade alogene sostituite con quelle a led, l’impianto idraulico, ogni materiale resistente alle fiamme per 60 minuti (rei 60). 🔗 Leggi su Latinatoday.it

