Scattano i lavori in biblioteca

Sono iniziati i lavori di rinnovamento presso la biblioteca comunale di Lerici, finalizzati a migliorare la sicurezza, la funzionalità e l’accoglienza degli spazi. L’intervento prevede interventi strutturali e aggiornamenti conformi alle normative vigenti, per garantire un ambiente più sicuro e adeguato alle esigenze dei visitatori. La biblioteca continuerà a essere un punto di riferimento culturale per la comunità durante le fasi di intervento.

Una biblioteca più sicura, funzionale e accogliente: è questo lo scopo dei nuovi lavori che interesseranno la biblioteca comunale di Lerici, per l'adeguamento alle normative sulla sicurezza. A partire dal mese di febbraio, la biblioteca sarà temporaneamente chiusa per consentire l'intervento necessario a garantire standard sempre più elevati in materia di sicurezza degli spazi e delle persone. "Nel corso degli anni – commenta Lisa Saisi (nella foto), assessore alla cultura del Comune di Lerici – la biblioteca è diventata un punto di riferimento per la cittadinanza, non solo per i servizi bibliotecari, ma anche per i molti eventi, come laboratori per bambini, presentazioni e dibattiti letterari che la animano.

