Fine settimana in biblioteca

La biblioteca di Montecassiano torna a essere il punto di riferimento nel fine settimana. I bambini ascoltano storie, mentre gli adulti trovano libri che fanno discutere. La gente del paese si riunisce tra scaffali e letture, rendendo la biblioteca un luogo vivo e frequentato.

La biblioteca torna a essere il cuore pulsante dei fine settimana di Montecassiano, con storie che parlano ai più piccoli e libri capaci di stimolare il confronto tra gli adulti. Riparte l’edizione 2026 di "Sabati e domeniche d’autore", la rassegna culturale promossa dal Comune insieme al circolo culturale Scaramuccia, ospitata negli spazi della biblioteca comunale. Il programma dei Sabati d’autore, dedicato a bambini e ragazzi, prenderà il via oggi alle 17 con "Basilico e pomodori" di Alessandra Jorio, illustrato da Alessandra Roberti e pubblicato da Giaconi Editore, un racconto pensato per i più piccoli a partire dai cinque anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fine settimana in biblioteca Approfondimenti su Montecassiano FineSettimana F1, prende il via il fine settimana dei fine settimana! Norris, Verstappen e Piastri iniziano la battaglia a Yas Marina VIDEO | Da fine gennaio via al servizio notturno del filobus nei fine settimana: ultima corsa all'una da Montesilvano A partire da venerdì 30 gennaio, il servizio notturno del filobus sarà attivo nei fine settimana, con l’ultima corsa alle 1:00 da Montesilvano. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. inverno aconchegante, brechó e biblioteca Ultime notizie su Montecassiano FineSettimana Argomenti discussi: Fine settimana in biblioteca; Sala Ragazzi: gli appuntamenti da gennaio a marzo; Ticket To Ride seconda puntata in biblioteca; La biblioteca che crea valore. Fine settimana in bibliotecaLa biblioteca torna a essere il cuore pulsante dei fine settimana di Montecassiano, con storie che parlano ai più piccoli e libri capaci di stimolare il confronto tra gli adulti. Riparte l’edizione 20 ... ilrestodelcarlino.it Fine settimana di giochi Il Playfest dal castello arriva anche in bibliotecaNel fine settimana, sabato e domenica, torna PlayFest, la convention interamente dedicata al playtest di prototipi di giochi di ruolo da tavolo. Nata come evento di nicchia, l’iniziativa è cresciuta ... laprovinciapavese.gelocal.it Il fine settimana in arrivo tra Puglia e Basilicata sarà caratterizzato ancora da condizioni meteorologiche piuttosto variabili, con un’alternanza di nuvole, piogge e momenti di tregua. Non si tratterà di un weekend completamente compromesso dal maltempo, ma facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.