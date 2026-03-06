Biathlon 20 km individuale | Hofer è perfetto podio sfiorato Perrot vittoria e ipoteca sulla coppa

A Kontiolahti, durante la gara di biathlon sui 20 km individuali, l'atleta azzurro ha disputato una prova impeccabile al tiro senza commettere errori, ma non è riuscito a salire sul podio. Intanto, Perrot ha conquistato la vittoria e si avvicina alla conquista della coppa, confermandosi tra i protagonisti della competizione. La gara si è conclusa con un risultato che ha lasciato soddisfazioni e rammarichi tra i partecipanti.

Lukas Hofer ci ha preso gusto. Priva di Tommaso Giacomel, dopo l’intervento di ablazione cardiaca a seguito del problema accusato nel corso della mass start olimpica quando era in testa alla gara, l’Italia del biathlon ha sognato grazie al suo veterano. Nell’individuale da 20 km maschile, il trentaseienne del CS Carabinieri ha chiuso al 4° posto a 1’18”1 dal vincitore, il francese Perrot, che ha ormai ipotecato la vittoria nella classifica generale dal momento che è assente Giacomel, oggi a -127 punti dalla vetta. In seconda piazza il solito Sturla Holm Laegreid, al primo podio stagionale in Coppa del Mondo e salito decisamente di tono dalle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Biathlon, 20 km individuale: Hofer è perfetto, podio sfiorato. Perrot, vittoria e ipoteca sulla coppa Leggi anche: LIVE Biathlon, Individuale maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Hofer perfetto ma resta ai piedi del podio! Perrot, successo e Coppa Lukas Hofer sfiora il podio nell’individuale di Kontiolahti: non basta il 20/20. Perrot implacabileLukas Hofer trova lo zero al poligono e si spinge fino ai piedi del podio nella 20 km individuale maschile di Kontiolahti, in Finlandia, nella gara... Approfondimenti e contenuti su Biathlon 20 km individuale Hofer è.... Temi più discussi: Elvira Oeberg vince l'ultima Individuale della stagione davanti alla sorella: rivivi il LIVE; A che ora il biathlon oggi: startlist individuale maschile Kontiolahti, tv, streaming; Coppa del Mondo, Kontiolahti: la start list e i pettorali dell’ individuale maschile; La stella svedese del biathlon conquista la vittoria individuale nei 15 km a Kontiolahti. Lukas Hofer sfiora il podio nell’individuale di Kontiolahti: non basta il 20/20. Perrot implacabileLukas Hofer trova lo zero al poligono e si spinge fino ai piedi del podio nella 20 km individuale maschile di Kontiolahti, in Finlandia, nella gara che ... oasport.it Lukas Hofer grande quarto nella Individuale di Kontiolahti con vittoria e Coppa della 20 km a PerrotCome nella Short Individual di Nove Mesto dove chiuse al terzo posto, Lukas Hofer mette in scena un 20/20 al poligono e deve arrendersi a tre grandi tenori. Dietro a ... neveitalia.it Biathlon – Lisa Vittozzi va a caccia del riscatto nella mass start di Kontiolahti: ecco la provisional startlist - facebook.com facebook ACCOGLIENZA DA REGINA… … per una super campionessa olimpica! Lisa Vittozzi sbarca in Finlandia e scattano le sorprese! Così la tappa di Coppa del Mondo di biathlon, al via giovedì, inizia con una carica in più! #ItaliaTeam @Fisiofficial x.com