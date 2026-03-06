Bestie di Satana | 200 interviste svelano la verità su Volpe

A Castronno, presso il centro culturale Materia Spazio, si è tenuta la presentazione del libro Il più bel trucco del diavolo, durante la quale sono state ripercorse le vicende delle Bestie di Satana e sono state rese pubbliche 200 interviste che svelano dettagli sulla figura di Volpe. La discussione ha riaperto le ferite legate a questa vicenda.

La presentazione del libro Il più bel trucco del diavolo, tenuta a Castronno presso il centro culturale Materia Spazio, ha riaperto la ferita delle Bestie di Satana. L'autore Gianluca Herold ha affrontato le vicende oscure legate al gruppo criminale, concentrandosi sulla figura di Andrea Volpe. L'incontro, moderato da Alessandro Guglielmi, ha messo in luce come il male non sia mai un fenomeno isolato ma radicato nel contesto umano e sociale. L'indagine durata anni si basa su circa duecento interviste dirette con l'ex membro della setta, confrontando le sue dichiarazioni con le carte processuali e le testimonianze esterne. Il lavoro ha rivelato che la narrazione iniziale dei fatti era spesso distorta dalle etichette mediatiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Le Bestie di Satana: il culto della morte che sconvolse l’Italia

Balzi Rossi: 200 anni di studi archeologici svelano la preistoria ligure in un nuovo incontro a Sanremo.Sanremo (Liguria) – Un viaggio nel tempo alla scoperta di uno dei siti archeologici più importanti d'Europa: le Grotte dei Balzi Rossi.

Aggiornamenti e notizie su Bestie di Satana 200 interviste svelano....

Discussioni sull' argomento Andrea Volpe e le Bestie di Satana, a Castronno si racconta Il più bel trucco del diavolo; Antisemitismo, crescono i casi: nel 2025 ben 963 episodi.

Il Male non è sempre degli altri: la storia delle Bestie di Satana interroga ancora oggi tutti noiGiornalista e scrittore, Gianluca Herold ha cercato Andrea Volpe, figura centrale delle vicende, e ne ha raccolto il racconto. Senza scorciatoie pone domande e cerca risposte. Forse impossibili ... varesenews.it

Andrea Volpe e le Bestie di Satana, a Castronno si racconta Il più bel trucco del diavoloGiovedì 5 marzo alle 21 al centro culturale di VareseNews, l'autore Gianluca Herold racconta il lavoro dietro al suo libro, nato dopo centinaia di interviste ad Andrea Volpe: tra le figure più influen ... varesenews.it

@gianluca_herold e quelle 200 interviste ad Andrea Volpe per scrivere il suo libro “Il più bel trucco del diavolo” racconta a @materiaspaziolibero quando ha scoperto quante donne avevano scritto ad uno dei componenti delle Bestie di Satana - facebook.com facebook

Andrea Volpe e le Bestie di Satana, a Castronno si racconta “Il più bel trucco del diavolo” varesenews.it/2026/02/andrea… #EventiMateria x.com