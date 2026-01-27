Le Bestie di Satana rappresentano uno dei casi più inquietanti degli ultimi decenni in Italia. Questo fenomeno ha coinvolto giovani vittime e generato un forte impatto mediatico, evidenziando le criticità sociali e culturali del periodo. La vicenda, scoppiata tra l’hinterland milanese e il Varesotto, rimane tristemente ricordata come un esempio di come il culto della morte possa influenzare una comunità.

Tre ragazzi uccisi, un altro indotto al suicidio e l'ombra di altre vittime. Il caso delle “bestie di Satana” scoppiò a inizio anni Duemila tra l'hinterland milanese e il Varesotto. Un gruppo di giovani che, tra la fine degli anni '90 e i primi del nuovo millennio, seminarono morte, tra musica metal, dinamiche esoteriche e consumo di droghe. Il programma Incidente Probatorio, in onda sul canale 122 Fatti di Nera, ha ripercorso la vicenda partendo dalle prime due vittime accertate, scomparse nella notte tra il 17 e il 18 gennaio 1998. Chiara Marino, 19 anni, e Fabio Tollis, 16 anni, si allontanarono insieme da un locale metal milanese per scomparire nel nulla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le Bestie di Satana: il culto della morte che sconvolse l’Italia

Bestie di Satana: La Storia Vera della Setta che Uccideva gli Amici

Mario Maccione e le Bestie di Satana, i riti satanici, gli omicidi, lo sportello di ascolto aperto dopo il rilascio per buona condotta: la rabbia dei familiari delle vittimeBelve Crime in tv, tra gli ospiti di martedì 10 giugno figura anche Mario Maccione, legato alle Bestie di Satana, il gruppo che ha sconvolto la provincia di Varese con riti satanici, omicidi e ... leggo.it

Bestie di Satana, l’ex Ferocity Mario Maccione lancia uno sportello di ascolto per parlare di «stress, ansia e depressione»Mario Maccione, l’ex Ferocity delle Bestie di Satana - setta satanica che, tra il 1998 e il 2004, fu rese responsabile di almeno tre omicidi e un suicidio nel Varesotto -, ha lanciato uno sportello di ... vanityfair.it

Scritto da Fabrizio Trivellato, pubblicato postumo, il podcast parte dalle cronache delle “Bestie di Satana” ma va oltre, per aprire uno sguardo sul mondo che faceva da sfondo e sulla fragilità umana. Sabato la presentazione al Quarto Stato di Cardano LEGGI - facebook.com facebook