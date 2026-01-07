Benzina ancora più cara del gasolio in alcune Regioni i dati dopo le accise

Secondo i dati recenti, il prezzo medio della benzina in Italia si attesta ai livelli più bassi da dicembre 2022. Tuttavia, in alcune regioni si registrano variazioni rispetto alla tendenza generale, con prezzi della benzina più elevati rispetto al gasolio. Questi squilibri sono influenzati dalle accise e dalle specificità locali, evidenziando differenze nel mercato dei carburanti sul territorio.

Il prezzo medio nazionale della benzina è sceso ai minimi da dicembre 2022. Tuttavia, in alcune regioni italiane si osservano andamenti anomali rispetto alla tendenza generale. Secondo Assoutenti, sui dati diffusi dal Mimit, in determinate zone la benzina risulta ancora più costosa del gasolio, nonostante il riallineamento delle accise. I prezzi anomali in alcune Regioni. In Sicilia, ad esempio, la benzina viene venduta a 1,684 euro al litro, mentre il gasolio costa 1,676 eurolitro, con un differenziale a sfavore della “verde” di 0,8 centesimi. Anche in Campania si registra una situazione simile: la benzina è quotata 1,651 eurolitro, contro i 1,646 eurolitro del diesel, con uno scarto di 0,5 centesimi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

