Sorpasso alla pompa il diesel supera la benzina | Toscana tra le regioni più penalizzate

Da questa mattina, in Toscana e in alcune regioni italiane, il prezzo del diesel supera quello della benzina, segnando una svolta importante nel settore dei carburanti. Dopo tre anni, questa variazione riflette le dinamiche di mercato e le recenti fluttuazioni dei costi all’origine. Una situazione che potrebbe influenzare le scelte dei consumatori e le abitudini di viaggio nelle aree più colpite.

Svolta storica ai distributori di carburante. Da questa mattina, per la prima volta dopo tre anni, fare il pieno di diesel costa più che fare il pieno di benzina. È l'effetto diretto della Legge di Bilancio, che ha cancellato il vantaggio fiscale del gasolio. I dati nazionali parlano chiaro: il diesel vola a una media di 1,666 euro al litro, staccando la verde ferma a 1,650 euro. Se il rincaro è nazionale, la Toscana piange più di altri. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, la regione è sul gradino più basso del podio per la "beffa" sui prezzi. Qui il riallineamento non è stato matematicamente perfetto come altrove.

