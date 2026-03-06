Benvenuto bebè il Comune incontra i nati tra agosto e dicembre 2025 e consegna i ' baby kit'

Il Comune di Cesena organizza un evento alla Biblioteca Malatestiana per consegnare i ‘baby kit’ alle famiglie con bambini nati tra agosto e dicembre 2025. L’appuntamento è previsto per domani, sabato 7 marzo, dalle 9:30 alle 11:30. In questa occasione, le famiglie cesenati che hanno festeggiato la nascita di un bambino o di una bambina riceveranno i materiali dedicati.

Il baby kit contiene prodotti per l’igiene del bebè, un libro con tutti i servizi educativi e ricreativi di Cesena e un libro per l’infanzia Il baby kit contiene prodotti per l’igiene del bebè, un libro con tutti i servizi educativi e ricreativi di Cesena e un libro per l’infanzia. Le famiglie che non riusciranno ad essere presenti a questo momento di incontro e confronto potranno ritirare il kit nei giorni successivi, previo appuntamento presso l’Agenzia per la famiglia (palazzo Comunale - ufficio A 28), ingresso da Piazzetta dei cesenati del 1377, contattando lo 0547 356998 o scrivendo a [email protected]. CesenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: ’Benvenuto bebè’, 28 i nati lo scorso anno, due a inizio 2026

Leggi anche: Nuovi nati: anche nel 2026 c'è il 'baby kit': cosa prevede

Altri aggiornamenti su Benvenuto bebè.

Temi più discussi: Benvenuto bebè: nuova consegna dei baby kit alle famiglie; Benvenuto Neonato!: a Finale Ligure l’iniziativa dell’Unicef; Venticinque neonate, 15 maschietti. Il tradizionale benvenuto ai bebè; Ad Albenga inaugurata la Casa del Papà.

Collaborazione tra Comune di Cigliano e Volontari pubblica assistenza ciglianeseIl sindaco Testore ha consegnato l kit bebè alle famiglie dei bambini nati dal primo gennaio 2026. Un omaggio di benvenuto ai nuovi piccoli ciglianesi. infovercelli24.it

’Benvenuto bebè’, 28 i nati lo scorso anno, due a inizio 2026Festeggiato, a Palazzo Pesarini a San Piero in Bagno, il ’Benvenuto Bebè’. Nel 2025 nel comune sono nati 28 bambini e il 2026 ha già regalato altri due arrivi nei primissimi giorni dell’anno. Il baby ... ilrestodelcarlino.it

Benvenuto piccolini tutine per gemelli in puro cotone .. clicca sulla foto per scoprire di più e lasciaci un se ti piace #bebè #coccardanascita #fiocconascita #corredinonascita #babyshoppingonline #gravidanza #pregnancy #pupezza #newborn #lieto - facebook.com facebook

Anche il Comune di Finale Ligure aderisce all'iniziativa: ”Benvenuto Neonato!” x.com