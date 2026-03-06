Benvenuto bebè il Comune incontra i nati tra agosto e dicembre 2025 e consegna i ' baby kit'

Da cesenatoday.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Cesena organizza un evento alla Biblioteca Malatestiana per consegnare i ‘baby kit’ alle famiglie con bambini nati tra agosto e dicembre 2025. L’appuntamento è previsto per domani, sabato 7 marzo, dalle 9:30 alle 11:30. In questa occasione, le famiglie cesenati che hanno festeggiato la nascita di un bambino o di una bambina riceveranno i materiali dedicati.

Il baby kit contiene prodotti per l’igiene del bebè, un libro con tutti i servizi educativi e ricreativi di Cesena e un libro per l’infanzia Il baby kit contiene prodotti per l’igiene del bebè, un libro con tutti i servizi educativi e ricreativi di Cesena e un libro per l’infanzia. Le famiglie che non riusciranno ad essere presenti a questo momento di incontro e confronto potranno ritirare il kit nei giorni successivi, previo appuntamento presso l’Agenzia per la famiglia (palazzo Comunale - ufficio A 28), ingresso da Piazzetta dei cesenati del 1377, contattando lo 0547 356998 o scrivendo a [email protected]. CesenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: ’Benvenuto bebè’, 28 i nati lo scorso anno, due a inizio 2026

Leggi anche: Nuovi nati: anche nel 2026 c'è il 'baby kit': cosa prevede

Altri aggiornamenti su Benvenuto bebè.

Temi più discussi: Benvenuto bebè: nuova consegna dei baby kit alle famiglie; Benvenuto Neonato!: a Finale Ligure l’iniziativa dell’Unicef; Venticinque neonate, 15 maschietti. Il tradizionale benvenuto ai bebè; Ad Albenga inaugurata la Casa del Papà.

Collaborazione tra Comune di Cigliano e Volontari pubblica assistenza ciglianeseIl sindaco Testore ha consegnato l kit bebè alle famiglie dei bambini nati dal primo gennaio 2026. Un omaggio di benvenuto ai nuovi piccoli ciglianesi. infovercelli24.it

’Benvenuto bebè’, 28 i nati lo scorso anno, due a inizio 2026Festeggiato, a Palazzo Pesarini a San Piero in Bagno, il ’Benvenuto Bebè’. Nel 2025 nel comune sono nati 28 bambini e il 2026 ha già regalato altri due arrivi nei primissimi giorni dell’anno. Il baby ... ilrestodelcarlino.it

Trova facilmente notizie e video collegati.