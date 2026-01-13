’Benvenuto bebè’ 28 i nati lo scorso anno due a inizio 2026
A Palazzo Pesarini a San Piero in Bagno si è celebrato il tradizionale evento “Benvenuto Bebè”. Nel 2025, nel comune sono nati 28 bambini, mentre all’inizio del 2026 sono già arrivati altri due nuovi nati. Un momento di convivialità che sottolinea l’importanza della comunità e della crescita demografica locale.
Festeggiato, a Palazzo Pesarini a San Piero in Bagno, il ’ Benvenuto Bebè ’. Nel 2025 nel comune sono nati 28 bambini e il 2026 ha già regalato altri due arrivi nei primissimi giorni dell’anno. "Il baby kit – spiegano il sindaco Spighi e l’assessora Para –, che abbiamo consegnato sabato, è coordinato dall’ Agenzia per la Famiglia, rappresentata da Carolina Travanti, con il contributo della Parafarmacia del dottor Gardini di Mercato Saraceno, mentre le borse in iuta, che lo custodiscono, sono nate grazie alla cooperativa sociale Cils di Cesena. Ritrovarsi tutti insieme per accogliere queste nuove famiglie non è un semplice gesto formale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Il frontman della band è diventato padre lo scorso 29 novembre. Sesso, nome del bebè e chi è la compagna Eugenia Borogonovo
Leggi anche: Bologna Napoli, Conte nel post partita: «Inizio ad essere preoccupato. Rispetto allo scorso anno sta mancando una cosa»
Queste abitudini renderanno il 2026 il tuo anno migliore!
IL COMUNE INFORMA: A gennaio è nato Filippo, Benvenuto ad Albino! #CittàDiAlbino #nuovinati2026 - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.