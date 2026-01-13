’Benvenuto bebè’ 28 i nati lo scorso anno due a inizio 2026

A Palazzo Pesarini a San Piero in Bagno si è celebrato il tradizionale evento “Benvenuto Bebè”. Nel 2025, nel comune sono nati 28 bambini, mentre all’inizio del 2026 sono già arrivati altri due nuovi nati. Un momento di convivialità che sottolinea l’importanza della comunità e della crescita demografica locale.

