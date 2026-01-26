Nuovi nati | anche nel 2026 c' è il ' baby kit' | cosa prevede

Per il 2026, a Genova, il progetto ‘baby kit’ è stato confermato, offrendo un pacco dono ai genitori di nuovi nati e bambini adottati residenti in città. L’iniziativa mira a supportare le famiglie durante i primi mesi di vita dei loro figli, rafforzando il senso di comunità e offrendo un piccolo aiuto pratico. Questa misura si inserisce in un percorso di attenzione alle esigenze delle famiglie genovesi.

Anche per il 2026 è stato rinnovato a Genova il progetto 'baby kit'. Per tutti i nuovi nati, e i bambini adottati residenti in città, un pacco dono per i genitori da parte del Comune. "Un gesto simbolico ma profondamente concreto, che rappresenta la volontà di sostenere i genitori nei primi mesi di vita dei loro figli e di rafforzare l'alleanza educativa tra istituzioni, famiglie e territorio" spiegano dalla pubblica amministrazione. Si tratta di un'iniziativa consolidata, nata sette anni fa e diventata un punto di riferimento per migliaia di famiglie genovesi: nel 2025, i nuovi nati residenti sono stati 2.

