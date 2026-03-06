Benevento vola | +10 punti e titolo in tasca playoff in fiamme

Il Benevento ha ottenuto una vittoria che gli permette di allungare in classifica e mettere una mano sul titolo di campione di Serie C, con un vantaggio di dieci punti sulla seconda in graduatoria. La squadra ha dimostrato continuità nelle ultime partite, rafforzando la propria posizione in cima alla classifica e avvicinandosi con decisione ai playoff.

Il Benevento ha consolidato il proprio dominio sulla Serie C, distaccandosi nettamente dalla concorrenza con un margine di dieci punti sulla seconda classificata. Con otto giornate ancora da disputare, la squadra sannita sembra aver già risolto il destino del campionato, mentre la lotta per gli spareggi si accende tra le formazioni che occupano i gradini successivi della classifica. La vittoria ottenuta contro il Catania nel turno infrasettimanale ha permesso alla capolista di costruire un cuscinetto che appare ora incolmabile. Questo risultato non è solo una vittoria sportiva, ma un segnale economico e strategico: il club ha dimostrato capacità di capitalizzare il fattore campo, trasformando un vantaggio tecnico in un asset competitivo decisivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

RIMONTA DA URLO AL VIGORITO! Il Benevento batte il Catania 2-1 e vola a +10: decide Mignani nel finaleIl Benevento conquista una vittoria pesantissima davanti al proprio pubblico e supera il Catania per 2-1 allo stadio Vigorito, al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. I giallorossi vann ... sanniosport.it

11° di ritorno vola il BeneventoAll’undicesima di ritorno il Benevento bussa alla porta della serie B battendo nello scontro diretto il Catania che resta secondo però a ben 10 punti dai sanniti. Passa al terzo posto il Cosenza che p ... calciofoggia.it

#exNapoli Complimenti ad Antonio Floro Flores. Il Benevento batte il Catania e vola a +10 mettendo un piede e mezzo in serie B - facebook.com facebook

Trapani-Benevento 0-5: La Strega domina. Doppiette di Tumminello (rigore) e Mignani, gol di Manconi. Espulso Benedetti. Benevento vola a +9 sul Catania (1 gara in meno). #Benevento #Trapani x.com