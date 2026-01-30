Roma che cuore | in 10' per 75' riagguanta il Panathinaikos e vola direttamente agli ottavi |?Bologna ok ma va ai playoff

La Roma supera il Panathinaikos in dieci minuti e conquista la qualificazione diretta agli ottavi. Dopo essere passati in svantaggio, i giallorossi trovano il pareggio con Ziolkowski e resistono fino al fischio finale, festeggiando una vittoria importante. Nel frattempo, il Bologna batte il Maccabi con un tris, ma non riesce ad evitare i playoff.

La Roma scherza col fuoco, ma centra l’obiettivo: playoff evitati con l’ultimo posto disponibile e pass diretto per gli ottavi di finale di Europa League, dove incontrerà una tra Bologna, Genk, Brann e Dinamo Zagabria. Ad Atene con il Panathinaikos è bastato non perdere. Bastato per modo di dire, perché la squadra di Gasperini ha trovato l’1-1 a 10’ dalla fine con Ziolkowski, dopo che aveva fatto di tutto per complicarsi la vita. A partire dall’espulsione di Mancini dopo soli 14’ del primo tempo.  E pensare che fin lì il divario tra le due squadre era parso abissale, con tre chance costruite e sprecate dai giallorossi solo nei primi 10’. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

