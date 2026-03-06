Benevento-Catania Toscano | Non meritavamo la sconfitta

Al termine della partita tra Benevento e Catania, il tecnico degli etnei ha dichiarato che la squadra non meritava la sconfitta. Toscano ha spiegato che la sua formazione ha dato il massimo, riconoscendo la superiorità dell’avversario, capolista del campionato. La sua analisi si è concentrata sull’impegno dei giocatori e sulla prestazione complessiva, senza fare riferimenti ad altri aspetti o cause esterne.

È una analisi lucida quella fatta a fine gara da mister Toscano, consapevole che il suo Catania non avrebbe potuto fare di più contro la capolista. Il -10, al netto della possibile esclusione del Trapani che porterebbe lo svantaggio a -8, sembra un margine difficilissimo da colmare e da qui in avanti gli etnei potrebbero già pensare in ottica play off. Queste di Toscano in sala stampa: FUTURO – "Bisogna subito pensare alla prossima gara. Mancano ancora delle partite. Io ho fatto i complimenti ai ragazzi. Avevamo davanti una squadra forte che è stata messa alle corde per lunghi tratti. Forse, con il senno del poi, chiudendo in vantaggio il primo tempo il Benevento avrebbe dovuto fare una gara diversa.