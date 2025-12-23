Non meritavamo la sconfitta ma il calcio è così

L'Athletic Bilbao si congeda dal 2025 con una sconfitta davanti ai propri tifosi a San Mamés. Nonostante gli sforzi, il risultato non è stato favorevole, ricordando quanto il calcio possa essere imprevedibile e talvolta ingiusto. Un momento di riflessione per la squadra e i supporters, mentre si guarda avanti verso il nuovo anno con rinnovata determinazione.

2025-12-23 12:09:00 Calcio spagnolo: L’Athletic ha salutato l’anno con una sconfitta davanti al pubblico di casa a San Mamés. Gli uomini di Ernesto Valverde cadono per mano dell’Espanyol di Manolo González e chiudono così un 2025 di luci e ombre, soprattutto in questo ultimo tratto dell’anno. Al termine della partita, uno dei capitani biancorossi, Iñigo Lekue ha valutato l’ultimo duello dell’anno con autocritica ma anche confessando che la sconfitta non è stata del tutto naturale. “Forse la partita ha rispecchiato i toni di questo primo tratto di stagione. Abbiamo generato, ma non abbiamo saputo sfruttare quelle opportunità; oggi, se possibile, in modo più chiaro che in altri tempi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Bisseck a Prime: «Nel calcio può capitare. Oggi non meritavamo di perdere, ma è andata così. Non è giusto…»

Leggi anche: Conferenza stampa Lautaro pre Atletico Madrid Inter: «Col Milan meritavamo di più, la sconfitta contro i Colchoneros di 2 anni fa ci ha fatto imparare tanto! Sulle critiche rispondo così»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Calcio: Baroni, mentalità sbagliata forse meritavamo pari - "La mentalità è sbagliata, prima quella individuale e poi quella di squadra. ansa.it

Lecce-Napoli 0-1, Di Francesco: «Mi girano le scatole per il risultato, non meritavamo la sconfitta» - Dopo quello di Antonio Conte, non è infatti tardato ad arrivare il commento dell’allenatore giallorosso Eusebio Di Francesco sul match da poco terminato al Via ... ilmattino.it

Lecce, Di Francesco: "Non meritavamo questa sconfitta" - Abbiamo commesso un paio di ingenuità, dal fallo al posizionamento sulla punizione. tuttomercatoweb.com

Castori: Non meritavamo la sconfitta, loro hanno vinto con un solo tiro

«Dispiace per la sconfitta, che non meritavamo. Ma queste partite ci confermano che dobbiamo crederci e continuare a lottare.» — Riccardo Tonin x.com

Sala Stampa : Riccardo TONIN «Siamo rammaricati perché oggi non meritavamo la sconfitta. Partite come questa, però, contro avversari di valore, ci dimostrano che dobbiamo crederci fino alla fine e continuare a lottare: la strada intrapresa è quella giusta - facebook.com facebook