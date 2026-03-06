Benevento | allarme SMS CUP numeri a sovrapprezzo e danni immediati

Una nuova ondata di truffe telefoniche coinvolge i cittadini di Benevento, con messaggi SMS falsi che riproducono comunicazioni ufficiali del CUP. Questi messaggi invitano le persone a chiamare numeri a sovrapprezzo, provocando danni economici immediati a chi risponde. La situazione ha suscitato allarme tra la popolazione locale, che si trova a dover fare attenzione ai messaggi sospetti.

Una nuova ondata di truffe telefoniche sta colpendo i cittadini del territorio beneventano, con messaggi SMS falsi che imitano comunicazioni ufficiali del CUP per indurre vittime a chiamare numeri a sovrapprezzo. La Federazione dei Consumatori ha lanciato un allarme immediato invitando alla massima prudenza contro questa forma di vishing in crescita. I malintenzionati stanno utilizzando il terrore della burocrazia sanitaria come leva psicologica: gli utenti ricevono avvisi su presunte anomalie nelle prenotazioni mediche e vengono spinti a contattare numeri specifici come l'8938939081 o il mobile 351 3409098. Si tratta di una trappola finanziaria dove la fretta genera addebiti immediati sul credito telefonico o nella bolletta finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

