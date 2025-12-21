Allarme truffe via SMS | finti messaggi dal CUP invitano a chiamare numeri a pagamento

Recentemente sono stati segnalati nuovi tentativi di truffa via SMS rivolti principalmente ai cittadini sanniti. I messaggi fasulli, che sembrano provenire dal CUP, invitano gli utenti a chiamare numeri a pagamento, mettendo a rischio la sicurezza e il patrimonio personale. È importante essere cauti e diffidare di comunicazioni sospette di questo tipo. Allarme truffe via SMS: finti messaggi dal CUP invitano a chiamare numeri a pagamento.

Tempo di lettura: 2 minuti Nuovo tentativo di truffa via SMS ai danni dei cittadini, in particolare quelli sanniti. In queste ore diversi utenti stanno ricevendo un messaggio apparentemente ufficiale che invita a contattare con urgenza gli uffici del CUP – Centro Unico Primario (nel messaggio la P dell'acronimo è PRIMARIO e ono PRENOTAZIONI) per presunte "importanti comunicazioni personali". Il testo, formulato in modo credibile e con un linguaggio istituzionale, riporta un numero di telefono da contattare immediatamente. In realtà si tratta di un numero a pagamento, utilizzato dai truffatori per indurre le vittime a chiamare e sostenere costi elevati oppure fornire dati personali sensibili.

