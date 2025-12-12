Beni confiscati a Torre Annunziata Cuccurullo | Al lavoro per un nuovo regolamento | serve una gestione trasparente e socialmente responsabile

Il Sindaco di Torre Annunziata, Cuccurullo, annuncia l'impegno per la creazione di un nuovo regolamento sulla gestione dei beni confiscati, puntando su trasparenza e responsabilità sociale. Iniziative che coinvolgono anche la memoria delle vittime, con un appello al Parlamento affinché venga riconosciuto pari valore alle vittime di criminalità comune.

Il Sindaco sente la vedova Sermino. Appello al Presidente Fico: “La Regione presenti un disegno di legge in Parlamento per dare pari dignità alle vittime di criminalità comune”. Il Sindaco Corrado Cuccurullo e il Vicesindaco con delega ai beni confiscati, Tania Sorrentino, hanno incontrato questa mattina i referenti regionali di Libera, dando seguito a un confronto avviato da mesi, anche con Fondazione Polis, finalizzato alla definizione di un percorso amministrativo chiaro e strutturato per l’utilizzo dei beni confiscati. L’obiettivo è garantire una gestione corretta, trasparente e socialmente responsabile del patrimonio pubblico, orientata anche al sostegno delle vittime innocenti di fenomeni criminali, nel rispetto delle norme vigenti, dei diritti di tutti e dei principi di imparzialità e legalità, anche con riferimento a situazioni non ricomprese nei riconoscimenti formali dello Stato. Puntomagazine.it

Torre Annunziata: la famiglia Veropalumbo verso lo sfratto dal bene confiscato, scoppia il caso

Torre Annunziata: la famiglia Veropalumbo verso lo sfratto dal bene confiscato, scoppia il caso - Per sostenere la giovane famiglia travolta dal dolore, nel 2016 il Comune di Torre Annunziata assegnò a Carmela e a sua figlia un appartamento in via Vittorio Veneto, un immobile confiscato al clan ... erreemmenews.it

Torre Annunziata, il marito ucciso per errore: alla vedova Veropalumbo sfratto dal bene confiscato - Il 31 dicembre saranno 18 anni dalla di Giuseppe Veropalumbo, ucciso da un proiettile vagante sparato durante i festeggiamenti di san Silvestro. ilmattino.it

Confiscati beni per 30 milioni in Puglia. La Dia: “Foggia preoccupa, ma nessuna emergenza sul Pnrr” - facebook.com facebook