Belpasso azzerata la Giunta | nomina parziale dei nuovi assessori e appello del sindaco

Il sindaco di Belpasso ha deciso di azzerare gli incarichi assessoriali e di nominare alcuni nuovi assessori tramite una determina firmata oggi. La riorganizzazione riguarda solo parte della Giunta, con un intervento che coinvolge alcune figure chiave. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal primo cittadino attraverso il documento firmato questa mattina.

Con il presente atto, sono confermati quali componenti del governo cittadino gli assessori Tony Di Mauro, Gaetano Campisi e Simone Apa Il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, con una determina ha disposto nella giornata di oggi l’azzeramento degli incarichi assessoriali e la nomina parziale della nuova Giunta municipale. Il provvedimento si inserisce in un più ampio processo di rimodulazione dell’azione politico-amministrativa, condiviso con le forze di maggioranza e con la città, finalizzato a garantire maggiore coerenza, efficacia e funzionalità al governo comunale nella fase attuale del mandato. Con il presente atto, sono confermati quali componenti del governo cittadino gli assessori Tony Di Mauro, Gaetano Campisi e Simone Apa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Sindaco nomina la nuova giunta comunale: ecco gli assessori scelti da MatacenaSi chiude la fase di verifica politica avviata nei giorni scorsi e il Sindaco di Aversa, Francesco Matacena, ha ufficialmente definito la nuova...

Leggi anche: Pozzuoli, il sindaco azzera la giunta: da oggi al via le consultazioni per i nuovi assessori

Contenuti utili per approfondire Belpasso azzerata la Giunta nomina....

Belpasso, Caputo azzera le deleghe: Nuovo slancio alla maggioranza per onorare il mandatoIl sindaco di Belpasso Carlo Caputo ha firmato una determinazione con cui azzera le deleghe assessorili, avocando temporaneamente a sé tutte le competenze. Avviate le consultazioni politiche per defin ... corrieretneo.it

Belpasso, il sindaco Carlo Caputo azzera le deleghe assessorialiLa misura, pianificata per rafforzare l’azione amministrativa e garantire equilibrio politico nella coalizione, avvia i colloqui per la formazione della nuova Giunta. Gli attuali assessori restano in ... cataniatoday.it