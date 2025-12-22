Si chiude la fase di verifica politica avviata nei giorni scorsi e il Sindaco di Aversa, Francesco Matacena, ha ufficialmente definito la nuova composizione della Giunta comunale. Il primo cittadino ha sottolineato che la squadra di governo nasce dalla volontà di garantire stabilità. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Sindaco nomina la nuova giunta comunale: ecco gli assessori scelti da Matacena

Leggi anche: Pozzuoli, definita la nuova giunta comunale: chi sono tutti gli assessori

Leggi anche: Rimodulazione in giunta: Falcomatà nomina gli assessori Curatola, Caracciolo e Tripodi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il sindaco Brugnaro nomina il vicesindaco e due nuovi assessori; Chi sono i nuovi assessori del Veneto (e le due consigliere con deleghe); Varata nuova giunta del sindaco Angelino; Altamura, il sindaco Petronella nomina una nuova giunta “tecnica” per superare la fase di stallo.

Altamura, nominata una giunta tecnica dal sindaco Petronella - Il sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella, ha ufficializzato la nomina di una nuova giunta composta da tecnici, in attesa che si concluda la verifica politica in corso. trmtv.it