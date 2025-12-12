Pozzuoli il sindaco azzera la giunta | da oggi al via le consultazioni per i nuovi assessori

Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha deciso di azzerare la giunta comunale. Da oggi sono iniziate le consultazioni per la nomina dei nuovi assessori, in risposta alle richieste dei consiglieri comunali. Questa mossa apre una fase di riorganizzazione dell’esecutivo cittadino, volto a definire le future figure di governo locale.

Il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni azzera la giunta. Ad anticipare la notizia è Cronaca Flegrea. Probabilmente si tratta un'azione che va ad assecondare le richieste dei consiglieri del civico consesso dando via ad una serie di consultazioni che andranno a delineare le nuove possibili figure dell'esecutivo cittadino. Una decisione maturata da Manzoni per evitare .

POZZUOLI/ Crisi in maggioranza: i ribelli passano da sei a otto ma annunciano “appoggio esterno” a Manzoni. Verdi nuovamente spaccati – IL DOCUMENTO - A Volpe, Morra, Sebastiano, Russo, Cossiga e Pisano si sono aggiunti anche i verdi Pafundi e Andreozzi che oggi hanno sottoscritto ... Scrive cronacaflegrea.it

