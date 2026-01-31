Diritto alla mensa Il tribunale condanna l’Ast a risarcire 32 dipendenti

La Corte di Appello di Ancona ha deciso di condannare l’Ast di Macerata a risarcire 32 dipendenti. Questi lavoratori avevano fatto causa perché non gli era stato riconosciuto il diritto alla mensa. Dopo un primo verdetto che li aveva condannati, la sentenza di secondo grado ha invece stabilito che l’azienda deve pagare complessivamente 81 mila euro.

Battuti in primo grado, vincitori in secondo. La Corte di Appello di Ancona ha condannato l'Ast di Macerata (ex Area Vasta 3) a risarcire 32 dipendenti ai quali non era stato riconosciuto il diritto alla mensa per un importo complessivo di 81.601,46 euro, 73.680,20 dei quali a titolo risarcitorio e 7.921,26 per interessi legali. A questa somma vanno aggiunti altri 25.705 euro da liquidare all'avvocato Daniele Stacchietti, quale procuratore antistatatario dei ricorrenti, più 6.362,72 euro da rimborsare al sindacato Nursind, importo corrispondente alle spese legali di primo grado da questo sostenute, più altre spese minori, per un totale di 107.

