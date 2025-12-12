Welfare firmata l’intesa Ai dipendenti comunali 400 euro ’esentasse’
Il Comune ha firmato un accordo per il Welfare integrativo destinato ai dipendenti comunali non dirigenti, previsto a partire dal 2025. Questa iniziativa rappresenta un importante passo nella valorizzazione del personale, offrendo un contributo di 400 euro esentasse per migliorare il benessere dei lavoratori e rafforzare le politiche di welfare aziendale.
Il Comune compie un passo significativo nelle politiche di valorizzazione del personale, introducendo il Welfare integrativo per i non dirigenti a partire dal 2025. L’intesa è stata firmata il 5 dicembre, al termine della trattativa tra parte pubblica e parte sindacale. "Si tratta di un risultato di grande rilievo – spiega una nota di Palazzo dei Priori –: Perugia è infatti tra le prime amministrazioni pubbliche in Italia a dare attuazione concreta alle opportunità aperte dalla normativa nazionale sul welfare pubblico, attivando uno strumento innovativo che produce benefici diretti, immediati e non soggetti a tassazione per i dipendenti". 🔗 Leggi su Lanazione.it
