Welfare firmata l’intesa Ai dipendenti comunali 400 euro ’esentasse’

Il Comune ha firmato un accordo per il Welfare integrativo destinato ai dipendenti comunali non dirigenti, previsto a partire dal 2025. Questa iniziativa rappresenta un importante passo nella valorizzazione del personale, offrendo un contributo di 400 euro esentasse per migliorare il benessere dei lavoratori e rafforzare le politiche di welfare aziendale.

Il Comune compie un passo significativo nelle politiche di valorizzazione del personale, introducendo il Welfare integrativo per i non dirigenti a partire dal 2025. L’intesa è stata firmata il 5 dicembre, al termine della trattativa tra parte pubblica e parte sindacale. "Si tratta di un risultato di grande rilievo – spiega una nota di Palazzo dei Priori –: Perugia è infatti tra le prime amministrazioni pubbliche in Italia a dare attuazione concreta alle opportunità aperte dalla normativa nazionale sul welfare pubblico, attivando uno strumento innovativo che produce benefici diretti, immediati e non soggetti a tassazione per i dipendenti". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Welfare, firmata l’intesa. Ai dipendenti comunali 400 euro ’esentasse’

Cerca Video Caricamento del Video...

La RSU CUB Pubblico Impiego del Comune di Mezzago firma il Contratto Decentrato 2024 introducendo misure che migliorano condizioni e tutele. Respinti welfare e Progressioni Orizzontali 2025 per tutelare premi più equi; accordo per riformulare le PO nel - facebook.com Vai su Facebook

"ENOTRIA WELFARE SERVICE S.R.L." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Welfare, Tasca (A2a): "Prima life company a presentare un piano di incentivazione dei dipendenti" - “Per noi il welfare è una tradizione storica: siamo arrivati a questa decisione già nel primo dopoguerra grazie a coloro che mi hanno preceduto alla guida di A2a. Riporta adnkronos.com